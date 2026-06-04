Migranti Procaccini | L’Europa si uniforma alla strategia italiana

Da laverita.info 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Italia ha adottato una strategia che punta a gestire l’immigrazione principalmente all’esterno dei confini europei. Questa linea è stata rafforzata dal governo, secondo quanto dichiarato da un rappresentante politico. La mossa mira a contenere il flusso di migranti prima che raggiungano il territorio europeo. La strategia si distingue per un approccio più deciso e orientato alla cooperazione con paesi terzi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

«La rivoluzione del modello Meloni è stata far capire che il problema dell’immigrazione va affrontato nella dimensione esterna». Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, commentando l’accordo sulle nuove regole Ue per i rimpatri e rivendicando l’approccio italiano basato su hub nei Paesi terzi, selezione prima delle partenze e contrasto ai trafficanti. Bancomat accelera sul progetto Eur.Bank. L’iniziativa vede coinvolte alcuni dei big italiani del credito: Banca Generali, Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Banco Bpm, Bper Banca, Cassa Centrale Banca, Credem, Crédit Agricole Italia e Intesa Sanpaolo. A prima vista potrebbe sembrare l’ennesimo progetto fintech. 🔗 Leggi su Laverita.info

migranti procaccini l8217europa si uniforma alla strategia italiana
© Laverita.info - Migranti, Procaccini: «L’Europa si uniforma alla strategia italiana»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Migranti: Procaccini (FdI), LEuropa si uniforma alla strategia italiana

Video Migranti: Procaccini (FdI), LEuropa si uniforma alla strategia italiana

Notizie e thread social correlati

Migranti, altro che chiacchiere, l’Europa sposa la fermezza italiana e i flussi crollano: -40% in tutta la Ue. Vite salvate, trafficanti avvisatiNegli ultimi mesi, i dati ufficiali segnalano una riduzione significativa degli sbarchi di migranti in Europa, con un calo del 40% rispetto al...

Il caso Ferretti mette alla prova la strategia italiana sulla CinaRecentemente, una decisione presa da un professionista del settore finanziario ha attirato l’attenzione, anche se il suo nome non compare nelle...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web