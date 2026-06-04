Migranti Procaccini | L’Europa si uniforma alla strategia italiana

L’Italia ha adottato una strategia che punta a gestire l’immigrazione principalmente all’esterno dei confini europei. Questa linea è stata rafforzata dal governo, secondo quanto dichiarato da un rappresentante politico. La mossa mira a contenere il flusso di migranti prima che raggiungano il territorio europeo. La strategia si distingue per un approccio più deciso e orientato alla cooperazione con paesi terzi.

«La rivoluzione del modello Meloni è stata far capire che il problema dell’immigrazione va affrontato nella dimensione esterna». Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, commentando l’accordo sulle nuove regole Ue per i rimpatri e rivendicando l’approccio italiano basato su hub nei Paesi terzi, selezione prima delle partenze e contrasto ai trafficanti. Bancomat accelera sul progetto Eur.Bank. L’iniziativa vede coinvolte alcuni dei big italiani del credito: Banca Generali, Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Banco Bpm, Bper Banca, Cassa Centrale Banca, Credem, Crédit Agricole Italia e Intesa Sanpaolo. A prima vista potrebbe sembrare l’ennesimo progetto fintech. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Migranti: Procaccini (FdI), LEuropa si uniforma alla strategia italiana

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