Migranti altro che chiacchiere l’Europa sposa la fermezza italiana e i flussi crollano | -40% in tutta la Ue Vite salvate trafficanti avvisati

Negli ultimi mesi, i dati ufficiali segnalano una riduzione significativa degli sbarchi di migranti in Europa, con un calo del 40% rispetto al periodo precedente. Le autorità europee e italiane hanno adottato misure più severi, portando a un calo dei flussi migratori. Contestualmente, sono state intensificate le operazioni di contrasto ai trafficanti di esseri umani, che risultano ora sotto stretta sorveglianza. Questa dinamica si riflette in un rallentamento delle partenze e in una diminuzione dei tentativi di attraversamento irregolare.

Migranti, l’Europa sposa la fermezza italiana e i flussi crollano. Frontex: sbarchi calati in tutta le Ue del 40% e trafficanti nel mirino. I dati dell’agenzia dell’Unione Europea che monitora i flussi migratori e i movimenti alle frontiere esterne, lo ratificano a suon di cifre percentuali e raffronti con i precedenti: il modello italiano funziona anche in Ue, e la strategia di Roma applicata tra i Paesi partner dà i suoi frutti. e segna un passo avanti senza precedenti. I flussi migratori irregolari verso l’Unione Europea registrano una battuta d’arresto senza precedenti. Secondo l’ultimo bollettino di Frontex, nei primi quattro mesi del 2026 gli arrivi di clandestini in tutto il territorio comunitario sono crollati del 40% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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