Da martedì, al Senato, ha preso il via l’esame del disegno di legge numero 1896, intitolato “Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale”. Il testo fa parte di un pacchetto di norme che il governo ha proposto, nel contesto delle discussioni in attesa di un accordo europeo sui migranti. La discussione si inserisce in un quadro di interventi normativi che, secondo alcuni osservatori, risultano inaccettabili. La legge rappresenta uno dei passaggi più recenti in un percorso legislativo caratterizzato da molte modifiche e proposte di legge in materia di immigrazione.

di Giulia Capitani, Migration Policy Advisor di Oxfam Italia È cominciato martedì al Senato l’esame del nuovo disegno di legge recante “ Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale ” (n°1896). Un testo che moltiplica il numero di norme inaccettabili in uno Stato, membro dell’Unione Europea e del G7, in cui dovrebbero essere garantiti e tutelati soprattutto i diritti delle persone in condizione di vulnerabilità. Le nuove regole europee, e quelle che a breve arriveranno Il Capo II è funzionale al recepimento dei regolamenti che costituiscono il Patto Europeo sulla Migrazione e sull’Asilo, in vigore a partire dal 12 giugno prossimo, che, come ci sarà modo di commentare a lungo, costituiscono uno spaventoso arretramento nella cultura giuridica dell’Unione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In attesa del Patto Ue sui migranti, il governo moltiplica le norme inaccettabili

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