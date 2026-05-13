Migranti Piantedosi difende la linea del governo Meloni e zittisce i gufi | L’Europa ora segue l’Italia

Il ministro dell’interno ha ribadito che la posizione del governo in materia di immigrazione non cambierà, sottolineando che il progetto in Albania è ormai un esempio seguito da altri paesi europei. Ha inoltre affermato che l’Europa sta adottando le stesse strategie dell’Italia e ha criticato chi esprime dubbi o opposizioni, definendoli “gufi”. La questione dei migranti continua a essere al centro del dibattito politico nazionale e internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il progetto in Albania non solo non è in discussione, ma rappresenta ormai un modello osservato anche in Europa. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi chiude senza esitazioni le polemiche nate attorno alle dichiarazioni del ministro degli Esteri albanese Ferit Hoxha, interpretate da una certa stampa sinistra come il segnale di una possibile frenata sull’accordo siglato da Giorgia Meloni ed Edi Rama per il controllo dei flussi migratori. Per il titolare del Viminale si tratta di una lettura completamente distorta: “ Niente di più falso ”, taglia corto nell’intervista rilasciata al Messaggero. Il modello Albania resta centrale. Piantedosi...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti, Piantedosi difende la linea del governo Meloni e zittisce i gufi: “L’Europa ora segue l’Italia” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Albania? Sta funzionando. Mare Nostrum è costata di più”. Piantedosi zittisce i soliti gufiI centri per migranti in Albania sono stati un’intuizione importante del governo di Giorgia Meloni e, nonostante siano stati spesso ostacolati dalle... Rimpatri: Procaccini (FdI), “La linea del governo Meloni è diventata linea europea. Ora sistema più efficace”Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini, in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles dopo il via libera... Temi più discussi: Migranti | l’accordo con l’Albania rischia di fermarsi nel 2028; Prato, difende la collega dalle molestie di due aggressori: 23enne accoltellato al torace; Demi Moore difende la libertà di parola a Cannes 2026: Se ci autocensuriamo soffochiamo la nostra creatività; Odissea, Christopher Nolan difende le scelte relative al casting e ai costumi. Il caso della grazia a Nicole Minetti si basa su una domanda: il Quirinale è stato vittima di disinformazione? - reddit.com reddit Piantedosi e ministro albanese: avanti la cooperazione sul Protocollo migrantiIl ministro dell’Interno italiano, Matteo Piantedosi, ha incontrato a Tirana il suo omologo albanese, Besfort Lamallari, per un confronto sugli sviluppi futuri del Protocollo bilaterale Italia-Albania ... it.blastingnews.com Migranti, Sea-Watch attacca Piantedosi: Ridicolo ricevere lezioni di diritto internazionale da luiL’Ong Sea-Watch, a seguito del fermo nave di 45 giorni dell’imbarcazione Aurora dopo un recupero di migranti da una piattaforma abbandonata tra Tunisia e Libia, ha risposto in maniera scomposta al ... ilgiornale.it