A Manfredonia, la minoranza dei richiedenti asilo ha dichiarato di essere stata l’unica a chiedere e votare per un referendum riguardante i centri di accoglienza straordinaria, che, secondo la legge, richiedono il parere del Comune per essere istituiti. La maggioranza dei migranti, invece, si sarebbe unita al resto della popolazione locale, senza sostenere la richiesta di referendum.

La legge prevede che i centri straordinari per l’accoglienza siano istituiti, previo parere del Comune in cui sono collocati. Dopo i ripetuti silenzi e le ostinate reticenze del sindaco circa gli atti effettivamente emanati dall’amministrazione, abbiamo chiesto di ascoltare la cittadinanza TUTTA attraverso la massima espressione democratica. Abbiamo infatti ritenuto di passare la parola a ciascuno di NOI, proponendo l’indizione di un referendum consultivo, in base alla normativa ed allo statuto vigenti. In seconda battuta, la vicenda, proprio per la sua rilevanza centrale, richiede trasparenza assoluta, nel senso della totale conoscenza di ogni fase del processo decisionale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Migranti a Manfredonia, la minoranza si sfalda: “Il resto si è unito alla maggioranza”

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