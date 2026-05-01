San Donaci la maggioranza si sfalda | Il sindaco prenda atto della crisi e si dimetta
Il consiglio comunale di San Donaci tenutosi il 30 aprile ha rappresentato un momento di svolta politica per il paese, con alcuni membri della maggioranza che hanno espresso la volontà di chiedere le dimissioni del sindaco. La discussione ha portato alla perdita di alcuni consensi all’interno della compagine di governo, creando nuove tensioni politiche. La nota del capogruppo del gruppo consiliare Progetto Comune evidenzia questa crisi e invita formalmente il primo cittadino a prendere atto della situazione.
Riceviamo e pubblichiamo una nota di Marcello Pennetta capogruppo del gruppo consiliare Progetto Comune di San Donaci in merito all'ultimo consiglio comunale Il Consiglio comunale del 30 aprile a San Donaci ha segnato un passaggio politico di particolare rilevanza istituzionale, evidenziando una.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Notizie correlate
Molo Clementino, per Altra Idea di Città «Daniele Silvetti non deve arretrare, ma la sua maggioranza è in crisi. Ne prenda atto»ANCONA – Altra Idea di Città ribadisce il proprio no al banchinamento del Molo Clementino.
Marcantonio (Pd): “Il presidente Della Rocca prenda atto di non avere più la maggioranza”Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del PD Sannita e firma della Segretaria Provinciale, Filomena Marcantonio.