San Donaci la maggioranza si sfalda | Il sindaco prenda atto della crisi e si dimetta

Il consiglio comunale di San Donaci tenutosi il 30 aprile ha rappresentato un momento di svolta politica per il paese, con alcuni membri della maggioranza che hanno espresso la volontà di chiedere le dimissioni del sindaco. La discussione ha portato alla perdita di alcuni consensi all’interno della compagine di governo, creando nuove tensioni politiche. La nota del capogruppo del gruppo consiliare Progetto Comune evidenzia questa crisi e invita formalmente il primo cittadino a prendere atto della situazione.