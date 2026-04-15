Migranti a Manfredonia la minoranza chiede un Consiglio Comunale

A Manfredonia, alcuni cittadini appartenenti alla minoranza hanno presentato una richiesta ufficiale per convocare un Consiglio Comunale dedicato alla situazione dei richiedenti asilo presenti in città. La richiesta, firmata da diversi rappresentanti, mira a discutere pubblicamente le questioni legate all’accoglienza e alla gestione dei migranti nel territorio comunale. Al momento, non sono stati ancora comunicati i tempi e le modalità della convocazione.

RICHIEDENTI ASILO. L’ISTANZA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. LA CITTA’ DEVE SAPERE!! Abbiamo appena consegnato la richiesta di riunione del consiglio comunale, per fare luce sulla questione dei richiedenti asilo e del sistema di accoglienza, che stanno scuotendo fortemente, in questi giorni, la nostra comunità. Attendiamo,. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Migranti a Manfredonia, la minoranza chiede un Consiglio Comunale Nusco, la minoranza abbandona il Consiglio comunale. La maggioranza: "Teatrino indecoroso"Quello andato in scena oggi in Consiglio comunale è l’ennesimo spettacolo indecoroso offerto dalla minoranza. Consiglio comunale sul bilancio, tensione in aula. La minoranza abbandona la sedutaIl consiglio comunale di Lusciano ha approvato il bilancio stabilmente riequilibrato 2024–2026, atto cardine per un ente in dissesto finanziario e...