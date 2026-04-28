Migranti 891 sbarcati in una settimana

Nell’arco di sette giorni, tra il 20 e il 26 aprile, sono stati registrati 891 sbarchi di migranti in Italia, rispetto alle 118 della settimana precedente. Si tratta di un aumento significativo, pari a circa il 655 per cento, secondo i dati ufficiali. La maggior parte degli arrivi si è verificata nelle regioni costiere e sono state utilizzate diverse imbarcazioni. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità e dei mezzi di informazione.

Palermo – Sono 891 i migranti arrivati in Italia nell’ultima settimana (20-26 aprile): +655% rispetto alla settimana precedente (con 118 persone). Lo riferisce l’Unhcr. Il 92% delle persone in arrivo via mare sono partite dalla Libia. Il 69% sono sbarcate a Lampedusa. Unhcr collabora con Irc nei porti di sbarco per supportare le persone in arrivo. L’ufficio di International Rescue Committee lavora per migliorare la sicurezza, l’istruzione, l’autonomia economica e la salute mentale dei rifugiati, con particolare attenzione ai più vulnerabili, tra cui donne e bambini. (AGI) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Migranti, 891 sbarcati in una settimana Notizie correlate Pozzallo, soccorso notturno: 121 migranti sbarcati, c’è una donna incinta? Cosa sapere La motovedetta CP 311 ha sbarcato 121 migranti nel porto di Pozzallo questa notte. In fuga da guerra e aggressioni. Tra i migranti sbarcati in porto anche una neonata di due mesiIl viaggio della speranza ha toccato terra, ancora una volta, sulla banchina del porto spezzino.