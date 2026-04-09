Nella notte sono approdati sull'isola di Lampedusa più di 200 migranti, trasportati da sei imbarcazioni. Cinque delle barche sono partite dalla Libia, mentre una proveniva da Zarzis in Tunisia. Le autorità hanno intercettato e soccorso i migranti durante le operazioni di salvataggio, che hanno coinvolto diverse unità navali. La situazione ha portato a un aumento temporaneo del numero di persone presenti sull’isola.

Sei natanti, cinque salpati dalla Libia e uno da Zarzis in Tunisia, sono stati raggiunti dalle motovedette di Guardia costiera, Guardia di finanza e dell’assetto danese di Frontex. I gruppi erano composti da 7 a 45 persone, provenienti da Sudan, Afghanistan, Etiopia, Bangladesh, Egitto, Eritrea, Somalia, Ciad, Gambia e Pakistan. La barca a vela Safira di Mediterranea saving humans ha prelevato altri 60 migranti vicino l’isola di Lampedusa, a qualche centinaia di metri da Cala Levante. Tutti sono stati consegnati alla guardia costiera e fatti sbarcare nell’isola. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Libano, mezzo Unifil italiano colpito da attacchi israeliani. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Migranti, oltre 200 sbarcati a Lampedusa

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