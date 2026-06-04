A Villa Bertelli si tiene una mostra dedicata a Giuseppe Migneco, artista nato a Messina nel 1903 e morto a Milano nel 1997. L’esposizione presenta alcune opere significative che illustrano il suo stile espressionista e le sue riflessioni esistenziali. La mostra funge da introduzione al particolare modo di dipingere dell’artista, con un focus su opere emblematiche che evidenziano le caratteristiche principali del suo linguaggio visivo.

Una mostra dossier dedicata a Giuseppe Migneco (Messina, 1903 – Milano, 1997) che, attraverso alcune opere emblematiche, intende introdurre il visitatore al particolare espressionismo dell’artista, venato di riflessioni esistenziali. Sarà inaugurata sabato alle 16,30 e resterà allestita fino al 27 settembre: curata da Elena Pontiggia, l’esposizione è promossa dal Comune e dalla Fondazione Villa Bertelli col contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca e rappresenta l’avvio di un ciclo di mostre temporanee, volute dal presidente della Fondazione Villa Bertelli, Ermindo Tucci, per approfondire la ricerca degli autori presentati all’interno del Museo d’arte moderna Quarto Platano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Migneco a Villa Bertelli. Grande evento espositivo per celebrare l’artista

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