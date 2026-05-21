Dal 5 luglio, a Palazzo Casali, sarà possibile visitare la mostra dedicata a Gino Severini, artista cortonese noto per il suo ruolo nel movimento futurista. L’esposizione presenta ottanta opere, tra cui un grande capolavoro futurista di quattro metri proveniente dal Centre Pompidou di Parigi. La rassegna si tiene a sessant’anni dalla morte del pittore, che ha legato la propria vita e carriera sia a Cortona che a Parigi, città che ha influenzato profondamente il suo percorso artistico.

Ottanta opere, un capolavoro futurista di quattro metri che arriva dal Centre Pompidou di Parigi e sessant’anni dalla morte del pittore che fece di Cortona e di Parigi due patrie: dal 5 luglio Palazzo Casali ospita "Gino Severini. Modernità come dialogo", la mostra internazionale con cui la città natale celebra uno dei protagonisti dell’arte del Novecento. L’esposizione, al Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona, sarà aperta fino al 1° novembre. Il pezzo forte è "La danse du Pan Pan à Monico" (1911-1960): una tela di quattro metri per 2,80 che non si vedeva in Italia da oltre trentacinque anni, prestata eccezionalmente dal Centre Pompidou di Parigi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una grande mostra per Severini. Capolavoro futurista e 80 opere per celebrare l’artista cortonese

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