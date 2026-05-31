Inaugurato a Villa Angelina un nuovo grande spazio espositivo dedicato all' arte contemporanea
A Villa Angelina è stato aperto un nuovo spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea. La cerimonia di inaugurazione si è svolta oggi e ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni culturali e artisti. La struttura si estende su una vasta area e ospiterà mostre temporanee e permanenti. La nuova sede si rivolge a pubblico e artisti, con l’obiettivo di promuovere l’arte moderna e contemporanea. L’apertura è stata seguita da un’anteprima di alcune opere esposte.
Arezzo, 31 maggio 2026 – . Ieri a Laterina il taglio del nastro con un esclusivo evento total white, musica dal vivo e fuochi d'artificio. La storica tenuta si propone come galleria d'arte permanente e location di eccellenza per matrimoni di lusso. Sabato 30 maggio 2026. Villa Angelina ha aperto ufficialmente le proprie porte al pubblico, svelando un imponente spazio espositivo destinato a diventare un punto di riferimento per l'arte contemporanea del territorio e un polo d'eccellenza per l'ospitalità di lusso. La storica tenuta, di proprietà dell'imprenditore Umberto Sorbo, ha ospitato un esclusivo evento inaugurale caratterizzato da un suggestivo dress code total white. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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