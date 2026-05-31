Inaugurato a Villa Angelina un nuovo grande spazio espositivo dedicato all' arte contemporanea

Notizia in breve

A Villa Angelina è stato aperto un nuovo spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea. La cerimonia di inaugurazione si è svolta oggi e ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni culturali e artisti. La struttura si estende su una vasta area e ospiterà mostre temporanee e permanenti. La nuova sede si rivolge a pubblico e artisti, con l’obiettivo di promuovere l’arte moderna e contemporanea. L’apertura è stata seguita da un’anteprima di alcune opere esposte.