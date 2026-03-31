Lo studente cinese scomparso da mesi trovato sulle Dolomiti non è morto per la valanga | probabile ipotermia

Uno studente cinese scomparso da mesi nelle Dolomiti è stato ritrovato senza vita. Secondo i soccorritori, la causa più probabile della morte sarebbe l’ipotermia o lo sfinimento. Il corpo è stato individuato ieri sotto la neve, dopo lunghe ricerche che erano state avviate subito dopo la sua scomparsa. Non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento.

Ipotermia o sfinimento: queste sarebbero, secondo i soccorritori, le cause della morte di Huang Peng, trovato sotto la neve senza vita ieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Trovato corpo sotto la neve in Val di Funes: potrebbe essere lo studente cinese scomparso sulle DolomitiIl ritrovamento avvenuto nelle ultime ore tra le vette della Val di Funes segna un punto di svolta drammatico e solenne in una vicenda che teneva... Lo studente cinese Peng Huang trovato morto dopo due mesi in val di Funes: esclusa la valangaLo hanno trovato in posizione fetale, rannicchiato nella neve ai piedi della forcella de Mezdì, in val di Funes. Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Huang Peng, trovato morto sotto una valanga tra le Dolomiti lo studente Unitus; Corpo sotto la neve in Val di Funes: forse è studente cinese scomparso sulle Dolomiti; Scomparso da oltre due mesi, ritrovato sotto la neve il corpo senza vita di Peng Huang: lo studente 29enne non era rientrato da un'escursione in quota; Corpo senza vita sotto una valanga vicino Ortisei: potrebbe essere lo studente cinese scomparso da Viterbo. Lo studente cinese scomparso da mesi trovato sulle Dolomiti non è morto per la valanga: probabile ipotermiaIpotermia o sfinimento: queste sarebbero, secondo i soccorritori, le cause della morte di Huang Peng, trovato sotto la neve senza vita ieri ... fanpage.it La primavera è il momento perfetto per scoprire il Veneto in sella alla bici, tra parchi naturali, borghi storici e tradizioni, lasciandosi guidare dal ritmo lento della pedalata. Ecco 4 percorsi per esplorare il cuore della regione: Lunga Via delle Dolomiti Spettac facebook Gli indumenti sulla salma corrisponderebbero a quelli indicati nella denuncia di scomparsa. Il 28enne era partito da Viterbo il 19 gennaio per visitare le Dolomiti. Le ricerche interrotte a inizio marzo dato il rischio valanghe. @TgrRai #IoseguoTgr x.com