Miele da sballo che cos’è e cosa provoca la wax  

Ogni farmaco è un veleno, ogni veleno è un farmaco: la differenza la fa la dose. E con il ‘ miele da sballo ’ finire in ospedale è molto semplice. Lo sa bene il 17enne di Frattamaggiore, finito in prognosi riservata dopo aver provato questa sostanza insieme ad alcuni amici. Conosciuto anche come mad honey o wax, il miele da sballo “è un derivato della Cannabis ad altissima concentrazione di Thc (tetraidrocannabinolo), ottenuto attraverso un particolare processo di estrazione chimica dalla piant a, eseguito utilizzando il butano”, spiega a LaSalute di LaPresse Guido Mannaioni, direttore del Centro antiveleni dell’Ospedale Careggi di Firenze e presidente eletto della Società italiana di Tossicologia (Sitox). 🔗 Leggi su Lapresse.it

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MIELE DA SBALLO: COSÈ, COSA REALMENTE CONTIENE E PERCHÉ PUÒ ESSERE PERICOLOSO

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Miele da sballo o Wax, cos'è e quali sono gli effetti e i rischiRecentemente si è verificato un caso di cronaca riguardante l'acquisto di sostanze chiamate Miele da sballo o Wax, facilmente reperibili online.

Temi più discussi: Miele da sballo o Wax, cos'è e quali sono i rischi per chi lo assume; Cos’è il ‘miele da sballo’, una pericolosa nuova droga: un 17enne è in pericolo di vita a Napoli; Napoli, 17enne in pericolo dopo avere assunto il miele da sballo; Miele ‘da sballo’ o wax, che cos’è la droga che mette a rischio la vita dei ragazzi.

Per un cucchiaio solo di miele da sballo 17enne lotta tra la vita e la morte: la potentissima droga in vasetto venduta online. Anche gli amici di 19 e 22 anni si sono sentiti male. Al centro delle indagini un canale Telegram tramite il quale sarebbe stata acquista x.com

Napoli, tre giovani in ospedale dopo aver consumato miele da sballo: minorenne grave reddit

Migliorano le condizioni del 17enne che ha ingerito il miele dello sballoIl ragazzo è sveglio, orientato e stabile e sarà trasferito dalla terapia intensiva in un reparto di degenza e cura. Prosegue l'inchiesta ... rainews.it

Miele ‘da sballo’ o wax, che cos’è la droga che mette a rischio la vita dei ragazziA Napoli un 17enne avrebbe mangiato un cucchiaino di droga derivata della cannabis e ora si trova in pericolo di vita. L’allarme sulle nuove sostanze ... repubblica.it