Recentemente si è verificato un caso di cronaca riguardante l'acquisto di sostanze chiamate Miele da sballo o Wax, facilmente reperibili online. Questi prodotti vengono utilizzati per scopi ricreativi e contengono sostanze che possono avere effetti psicoattivi. L’uso di queste sostanze comporta rischi per la salute, tra cui problemi respiratori, alterazioni dello stato mentale e dipendenza. La loro disponibilità online ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla regolamentazione del mercato digitale.

Partiamo da un fatto di cronaca recente. Ad Arzano, Napoli, Tre ragazzi di 17, 19, 22 anni sono finiti al pronto soccorso in stato di alterazione per aver assunto "miele da sballo". Il più piccolo era in grave crisi respiratoria. La droga wax sarebbe stata acquistata verosimilmente online. Gli amici ne avrebbero assaggiato molto poco, massimo un cucchiaino, per poi sentirsi male. Ma che cosa è e che e quali sono gli effetti del "miele da sballo"? È un derivato della cannabis, i suoi effetti dipendono dall'elevata concentrazione di THC e agisce sul sistema nervoso centrale, con alterazioni della percezione, della memoria e del comportamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Miele da sballo o Wax, cos'è e quali sono gli effetti e i rischi

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Miele senza aprire larnia

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Napoli, tre giovani in ospedale dopo aver consumato miele da sballo: minorenne grave reddit

assunzione di concentrato ad alto THC ansia intensa / panico / paranoia acuta attivazione adrenergica + possibile iperventilazione possibile: sincope vasovagale perdita di coscienza vomito aspirazione o ipossia secondaria ? quadro respiratorio grave ? ter x.com

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