Ieri in Campania | pericolo ‘miele da sballo’ per i giovani Autovelox sulla Telesina un bell’affare

Notizia in breve

Ieri in Campania è stato segnalato un aumento dei rischi legati al consumo di un miele considerato “da sballo” tra i giovani. Nel frattempo, sulla strada statale Telesina sono stati installati nuovi autovelox, con l’obiettivo di controllare la velocità dei veicoli. Questi interventi riguardano sia questioni di sicurezza alimentare sia di sicurezza stradale, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sui risultati immediati.