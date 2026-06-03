Ieri in Campania | pericolo ‘miele da sballo’ per i giovani Autovelox sulla Telesina un bell’affare
Ieri in Campania è stato segnalato un aumento dei rischi legati al consumo di un miele considerato “da sballo” tra i giovani. Nel frattempo, sulla strada statale Telesina sono stati installati nuovi autovelox, con l’obiettivo di controllare la velocità dei veicoli. Questi interventi riguardano sia questioni di sicurezza alimentare sia di sicurezza stradale, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sui risultati immediati.
Tempo di lettura: < 1 minuto Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 2 giugno 2026. Avellino – Una Piazza Libertà gremita di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e autorità ha fatto da cornice al concerto di Enrico Ruggeri organizzato dalla Prefettura di Avellino, dalla Provincia e dalla Fondazione Sistema Irpinia in occasione della Festa della Repubblica. (LEGGI QUI) Benevento – Nel 2025 le multe stradali elevate tramite autovelox hanno subito una battuta d’arresto, con i proventi delle principali città italiane diminuiti del -8,9% rispetto all’anno precedente. (LEGGI QUI) Caserta – Una condanna complessiva al pagamento di circa 1,3 milioni di euro nei confronti di una 52enne casertana, già direttrice amministrativa di alcune scuole in Terra di lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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