Il microbiota intestinale dei neonati si forma già nei primi mesi di vita, con il latte materno che rappresenta una delle principali fonti di batteri benefici trasferiti dalla madre al bambino. Questa trasmissione di microbi può influenzare lo sviluppo del sistema immunitario e del metabolismo nei primi anni di vita, contribuendo alla salute futura. La composizione del microbiota neonatale si modifica nel tempo, in relazione all'alimentazione e ad altri fattori ambientali.

Il microbiota intestinale si compone già nei primi mesi di vita. In questa fase il latte materno può rappresentare una delle principali vie di trasferimento di batteri benefici dalla madre al neonato, con implicazioni fondamentali per lo sviluppo immunologico e metabolico. È quanto emerge da uno studio condotto da Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Università Campus Bio-Medico di Roma, Fondazione Comitans e Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. La ricerca è stata discussa al Digestive Disease Week di Chicago qualche settimana fa e presentata in Italia oggi in occasione del convegno ‘Quando il presente lascia traccia. Dal microbiota alle immagini: leggere la salute per governare il futuro’, promosso dall’Unità Disturbi funzionali intestinali e microbiota del Policlinico Campus Bio-Medico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Microbiota dei neonati, dal latte materno prime tracce della salute futura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Microbioma Neonato: 6 Scelte che Contano per Sempre

Notizie e thread social correlati

Formaggio a latte crudo ritirato dal commercio per Escherichia coli: l’avviso del Ministero della saluteIl Ministero della salute ha emesso un avviso di ritiro dal mercato di formaggi a latte crudo a causa di un’analisi che ha rilevato la presenza di...

Leggi anche: Latte materno, la raccolta cresce. Una mostra dedicata alle mamme

Microbiota nei neonati, studio italiano: Nel latte materno batteri benefici(Adnkronos) - Il microbiota intestinale si compone già nei primi mesi di vita. In questa fase il latte materno può rappresentare una delle principali vie di trasferimento di batteri benefici dalla mad ... msn.com

Gene materno influenza i batteri intestinali del neonato. Ma il latte della mamma è comunque sicuroE' il gene FUT2 e può contribuire a determinare la composizione del microbiota del neonato. Ma la sua presenza in forma inattiva non comporta che il latte materno sia meno nutriente. Il risultato ... quotidianosanita.it