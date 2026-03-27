Formaggio a latte crudo ritirato dal commercio per Escherichia coli | l’avviso del Ministero della salute
Il Ministero della salute ha emesso un avviso di ritiro dal mercato di formaggi a latte crudo a causa di un’analisi che ha rilevato la presenza di Escherichia coli. Le forme coinvolte sono state già rimosse dagli scaffali, ma chi ha acquistato il prodotto è invitato a non consumarlo e a riportarlo nel negozio di acquisto. La comunicazione riguarda esclusivamente i prodotti già presenti in commercio.
Le forme di formaggio interessate dall’allerta sono state già ritirate ma per chi avesse già acquistato il prodotto, l’avvertenza è quella di non consumare l'alimento e di riportarlo nel punto vendita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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