Formaggio a latte crudo ritirato dal commercio per Escherichia coli | l’avviso del Ministero della salute

Il Ministero della salute ha emesso un avviso di ritiro dal mercato di formaggi a latte crudo a causa di un’analisi che ha rilevato la presenza di Escherichia coli. Le forme coinvolte sono state già rimosse dagli scaffali, ma chi ha acquistato il prodotto è invitato a non consumarlo e a riportarlo nel negozio di acquisto. La comunicazione riguarda esclusivamente i prodotti già presenti in commercio.