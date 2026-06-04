Michigan | Cleetus McFarland tra gare ARCA e comando NASCAR
Cleetus McFarland parteciperà a gare ARCA e alla NASCAR, affrontando un doppio impegno. Non sono stati annunciati dettagli sui compagni di squadra nella Truck Series. La sua presenza nelle competizioni è confermata, ma le modalità di gestione del programma non sono state ancora comunicate.
Come gestirà Cleetus il doppio impegno tra ARCA e NASCAR? Chi saranno i suoi compagni di squadra nella Truck Series? Come darà il comando ufficiale di partenza dal camion? Quali errori tecnici deve evitare per non uscire subito dalla gara??? In Breve Venerdì guida la vettura 30 Rette Jones Racing con George Siciliano Sabato guida la Chevrolet 4 Niece Motorsports con Ross Chastain e Ricky Stenhouse Jr Comando ufficiale dei motori sabato alle ore 13:30 EST dal camion Recente test . 🔗 Leggi su Ameve.eu
NEW LEADER: Cleetus McFarland!
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