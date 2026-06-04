Michelle Hunziker e Giulio Berruti non si nascondono più | baci e passione a Ostia

Da dilei.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Ostia, Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono stati visti scambiarsi baci e abbracci in pubblico. I due si sono mostrati insieme in modo evidente, senza cercare di celare la loro relazione. La loro presenza si è fatta notare tra i passanti e sui social, dove sono stati condivisi scatti di momenti di intimità. La coppia cammina mano nella mano lungo il lungomare, visibilmente affiatata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La storia d’amore di Michelle Hunziker e Giulio Berruti procede a gonfie vele e i due non si nascondono più. La conduttrice e l’attore sono stati avvistati in questi giorni a Ostia, sul litorale romano, fra baci e grande passione. Michelle Hunziker e Giulio Berruti innamorati, passione a Ostia. Michelle Hunziker è innamorata ed è pronta a vivere questo amore sotto la luce del sole. Il nuovo fidanzato è Giulio Berruti, attore, modello e medico estetico che è riuscito a conquistare il cuore della conduttrice dopo un periodo difficile. L’incontro con Giulio infatti è arrivato poco dopo la rottura con Nino Tronchetti Provera e sembra aver regalato a Michelle la serenità di cui aveva bisogno. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Michelle Hunziker.

michelle hunziker e giulio berruti non si nascondono pi249 baci e passione a ostia
© Dilei.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti non si nascondono più: baci e passione a Ostia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Michelle Hunziker e GiulioBerruti, amore alla uuce del sole: non si nascondono più, è nata una nuova

Video Michelle Hunziker e GiulioBerruti, amore alla uuce del sole: non si nascondono più, è nata una nuova

Notizie e thread social correlati

Michelle Hunziker e Giulio Berruti, amore alla luce del sole: non si nascondono più, ecco il bacio (FOTO)Due personaggi noti sono stati visti insieme in pubblico, senza più cercare la privacy.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti, baci appassionati al mare: tra i due prosegue a gonfie veleSono stati pubblicati scatti che mostrano il primo bacio pubblico tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti al mare.

Temi più discussi: Michelle Hunziker, Giulio Berruti e Jonathan Kashanian scelgono il Ristorante Guarracino per una serata all’insegna dell’eccellenza gastronomica ischitana; Michelle Hunziker, diva sexy anche al mare: le nuove foto in bikini che incendiano il gossip; Ischia, riparte la stagione dei vip: sull'isola Michelle Hunziker con Giulio Berruti e Conte e De Laurentiis insieme (nonostante l'addio calcistico); Trecce e sorriso sexy, il look di Michelle Hunziker fa invidia alle ventenni (e i gossip esplodono).

michelle hunziker michelle hunziker e giulioMichelle Hunziker e Giulio Berruti beccati insieme a Ostia, gli scatti al mare: Passione roventeProsegue a gonfie vele la storia d'amore tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti: i due sono stati immortalati insieme sulle spiagge di Ostia, vicino a ... fanpage.it

michelle hunziker michelle hunziker e giulioMichelle Hunziker e Giulio Berruti sono inseparabili: baci al mare e passione rovente sulla spiaggiaMichelle Hunziker e Giulio Berruti fotografati al mare tra baci, carezze e passione sulla spiaggia ligure di Varigotti ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web