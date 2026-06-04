A Ostia, Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono stati visti scambiarsi baci e abbracci in pubblico. I due si sono mostrati insieme in modo evidente, senza cercare di celare la loro relazione. La loro presenza si è fatta notare tra i passanti e sui social, dove sono stati condivisi scatti di momenti di intimità. La coppia cammina mano nella mano lungo il lungomare, visibilmente affiatata.

La storia d’amore di Michelle Hunziker e Giulio Berruti procede a gonfie vele e i due non si nascondono più. La conduttrice e l’attore sono stati avvistati in questi giorni a Ostia, sul litorale romano, fra baci e grande passione. Michelle Hunziker e Giulio Berruti innamorati, passione a Ostia. Michelle Hunziker è innamorata ed è pronta a vivere questo amore sotto la luce del sole. Il nuovo fidanzato è Giulio Berruti, attore, modello e medico estetico che è riuscito a conquistare il cuore della conduttrice dopo un periodo difficile. L’incontro con Giulio infatti è arrivato poco dopo la rottura con Nino Tronchetti Provera e sembra aver regalato a Michelle la serenità di cui aveva bisogno. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti non si nascondono più: baci e passione a Ostia

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Michelle Hunziker e GiulioBerruti, amore alla uuce del sole: non si nascondono più, è nata una nuova

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