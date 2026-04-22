Due personaggi noti sono stati visti insieme in pubblico, senza più cercare la privacy. Hanno condiviso un bacio davanti alle fotocamere, confermando la loro relazione. Le immagini sono state diffuse sui social e hanno fatto il giro del web, attirando l’attenzione di molti. La coppia ha deciso di mostrare il proprio legame senza timori, rompendo con le precedenti reticenze.

Quando una storia smette di restare nell’ombra e si mostra senza filtri, il messaggio è chiaro: non c’è più nulla da nascondere. È proprio quello che sta accadendo tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti, protagonisti di un momento che ha rapidamente catturato l’attenzione. Tra sguardi complici e gesti affettuosi, la loro intesa appare sempre più evidente, lasciando intravedere l’inizio di qualcosa che potrebbe diventare importante. Michelle Hunziker e Giulio Berruti, amore al. bacio!. Altro che discrezione: i due hanno deciso di vivere la loro relazione alla luce del sole, senza preoccuparsi di occhi indiscreti. A confermarlo sono gli scatti pubblicati dal settimanale Diva e Donna, che li ritraggono durante una fuga romantica sul Lago di Como.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti, amore alla luce del sole: non si nascondono più, ecco il bacio (FOTO)

Notizie correlate

Michelle Hunziker e Giulio Berruti, che passione! Le prime foto del bacio sul Lago di ComoDopo settimane di avvistamenti e rumor sempre più insistenti, la relazione tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti trova finalmente una conferma...

Leggi anche: Michelle Hunziker e Giulio Berruti, amore confermato: foto e indiscrezioni sulla coppia

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: La volta buona 2025/26 - Michelle Hunziker in Marocco con il nuovo amore Giulio Berruti - 15/04/2026 - Video; Michelle Hunziker e Giulio Berruti, amore sul Lago di Como: le prime foto insieme; Michelle Hunziker, weekend di fuoco con Giulio Berruti: Mi fa perdere il controllo; Michelle Hunziker e Giulio Berruti fanno sul serio: Sono già una grande famiglia.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti: il bacio paparazzato tra passione e sospettiMichelle Hunziker e Giulio Berruti fotografati in atteggiamenti intimi sul lago di Como: tra effusioni pubblicate su Diva e Donna e accuse di immagini costruite, i fan si dividono ... notizie.it

Michelle Hunziker e Giulio Berruti: arriva il primo bacio paparazzato durante il weekend sul lago di Como, fotoLa conduttrice e l’attore e medico 41enne si sono presi una pausa tutta per loro, sono partiti con la Porche fucsia della 49enne, quella che Tomaso Trussardi, ex marito della svizzera, le regalò in ... gossip.it

«Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono una coppia» Le foto non lasciano spazio ai dubbi: Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono stati sorpresi durante un fine settimana romantico sul Lago di Como. I paparazzi li hanno immortalati mentre si scambiavano ba - facebook.com facebook