Sono stati pubblicati scatti che mostrano il primo bacio pubblico tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti al mare.

L'amore tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti prosegue a gonfie vele: a testimoniarlo sono gli scatti che raffigurano il primo bacio in pubblico tra i due Una storia d’amore tutta rose e fiori. Quella traMichelle Hunziker e Giulio Berrutiè una relazione che sa di dolcezza. Sono mesi che parliamo di loro ma oggi finalmente li vediamo scambiarsi un bacio in pubblico. Sono stati i fotografi del settimanaleDiva e Donnaa immortalarli. Insomma sembra proprio che tra i due prosegua agonfie vele. Michelle Hunziker e Giulio Berrutisono pronti a godersi l’estate insieme. I due per il ponte del 2 giugno sono fuggitisulla spiaggia di Varigotti dove sono stati immortalati dai paparazzi mentre si scambiano dei baci nell’acqua. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti, baci appassionati al mare: tra i due prosegue a gonfie vele

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Michelle Hunziker e Giulio Berruti: baci appassionati su OGGI in edicola

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