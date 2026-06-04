Un'estetista ha raccontato che la madre le chiedeva di fotografarla di fianco alle altre per verificare se fosse ingrassata, evidenziando il ruolo della grassofobia nell’industria della bellezza. La questione viene affrontata anche attraverso l’alleanza tra un’estetista e un’esperta di trucco, che hanno creato la “Beauty League”. Una professionista ha commentato che l’ambiente esterno sembra un “Hunger Games”, a causa dell’aumento di insicurezze tra i giovani, influendo sulla salute mentale.

«Là fuori è diventato Hunger Games. Col carico di insicurezza dei vent’anni, secondo me, la salute mentale non la porti a casa». Cristina Fogazzi ( l’Estetista Cinica ) e Clio Zammatteo ( ClioMakeUp ) squarciano il velo patinato dei social network per mostrare il lato più feroce dell’esposizione mediatica. Per le due pioniere della cosmesi in Italia, la popolarità ha presentato un conto salato a base di odio online. Clio ricorda ancora il suo primo hater, una truccatrice che, sotto falso nome, la definì « un’inetta che nella vita non avrebbe combinato niente », confessando senza filtri: «Se avessi vent’anni oggi non riuscirei a reggere il colpo». 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia madre mi chiedeva di fotografarle il sedere di fianco alle altre per controllare se fossi ingrassata. Sulla grassofobia si regge un’industria intera”: l’Estetista Cinica e Clio Make Up si alleano nella “Beauty League”

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