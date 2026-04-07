Dopo la partita tra Napoli e Milan, valida per la 31ª giornata di Serie A, Antonio Conte ha commentato la possibilità di diventare il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Nel corso delle dichiarazioni, il tecnico ha affermato che, se fosse il presidente della FIGC, si metterebbe in contatto con lui. In risposta, il presidente del Napoli ha aggiunto che, se Conte volesse accettare, gli darebbe il via libera senza esitazioni.

Il Napoli di Antonio Conte, ieri sera nel 'Monday Night' della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatosi allo stadio 'Diego Armando Maradona', ha battuto per 1-0 il Milan di Massimiliano Allegri con il gol di Matteo Politano al 79'. Più che la lotta Scudetto dei partenopei con l'Inter o dell'obiettivo qualificazione in Champions League per azzurri e rossoneri, però, hanno tenuto banco le dichiarazioni post-partita di Conte su un suo possibile approdo sulla panchina della Nazionale Italiana. Il nome di Conte, infatti, è uno di quelli usciti, nei giorni scorsi, per la sostituzione di Gennaro Gattuso nel ruolo di Commissario Tecnico dell'Italia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Conte: “Italia? Se fossi il Presidente FIGC, mi contatterei”. E De Laurentiis: “Se vuole andare, gli direi sì”

Leggi anche: Conte chiama la Nazionale: “Se fossi il presidente della Figc mi prenderei in considerazione”. La replica di De Laurentiis

De Laurentiis: “Se Conte mi chiedesse di andare in Nazionale, penso che direi di sì”Dopo le dichiarazioni di Antonio Conte, tecnico del Napoli, sul possibile ritorno in Nazionale, ha parlato anche Aurelio De Laurentiis, patron del...

Temi più discussi: Conte si candida alla Nazionale: Se fossi il presidente federale mi prenderei in considerazione; Conte: 'Tornare Ct, se fossi presidente della Figc mi prenderei in considerazione...'. VIDEO; Conte: Nazionale? Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione...; Conte sul futuro: Nazionale italiana? Fossi nel presidente, mi prenderei in considerazione.

Conte: Io ct dell'Italia? Se fossi il presidente Figc mi prenderei in considerazione. E da Hollywood arriva la risposta di De LaurentiisIl tecnico del Napoli: È giusto che ci sia anche il mio nome in lista perché quel ruolo l'ho già ricoperto. Il presidente: Liberarlo per la Nazionale? Se me lo chiedesse direttamente lui penso che ... corrieredellosport.it

Conte apre all’Italia e scuote il Napoli: Se fossi presidente FIGC, prenderei meLe parole di Antonio Conte riaccendono il dibattito sul futuro della panchina azzurra e, allo stesso tempo, alimentano interrogativi sulla sua permanenza al ... stadiosport.it

Trevisani: "Calendario #Inter pari a quello del Napoli. Solo Conte poteva riaprire il discorso" x.com

L'allenatore del Napoli Antonio Conte si gode il successo sul Milan che lo lancia all'inseguimento dell'Inter - facebook.com facebook