Federica Brignone ha dichiarato di rimpiangere di non poter più giocare a tennis a causa di un infortunio al ginocchio che le ha lasciato conseguenze. La campionessa di sci ha condiviso questa sensazione in un’intervista, sottolineando il desiderio di tornare a praticare lo sport che le manca. Non sono stati forniti dettagli sull'entità dell’infortunio o sui tempi di recupero. La notizia riguarda quindi un pensiero personale legato a un problema fisico recente.

Anche chi ha vinto tutto convive con qualcosa che gli manca. Federica Brignone lo ha confessato in un’intervista a Il Messaggero, rivelando il pensiero che la rode dentro: “ Mi dispiace molto, ora, non poter giocare a tennis per via dell’infortunio al ginocchio, che ha lasciato strascichi. Se potessi tornare a farlo, andrebbe molto meglio”. Un dettaglio quasi banale per chiunque, ma che per un’atleta totale come lei diventa una privazione che pesa. Eppure parliamo dell’impresa più clamorosa dello sport italiano recente: il doppio oro in Gigante e SuperG a Milano Cortina, lo scorso febbraio, arrivato a pochi mesi da un infortunio che avrebbe chiuso la carriera a chiunque. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Mi dispiace non poter più giocare a tennis”: il tarlo di Federica Brignone dopo l’infortunio

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