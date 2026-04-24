Lamine Yamal ha annunciato di aver subito un infortunio che gli impedirà di partecipare alle prossime partite. La notizia arriva in un momento in cui il giocatore aveva espresso il desiderio di aumentare il suo utilizzo in campo. L'infortunio ha effetto sulla sua disponibilità e sul suo programma di allenamenti. Al momento non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura dell'infortunio o sui tempi di recupero.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Lamine Yamal, giovane talento del calcio, ha recentemente condiviso sui social media la sua profonda delusione per un infortunio muscolare che lo costringerà a saltare il resto della stagione. Questo periodo, che lui stesso descrive come cruciale, è quello in cui sentiva di poter dare il massimo e contribuire in maniera decisiva alla sua squadra. Lanciare un messaggio di speranza e determinazione nei momenti difficili potrebbe rappresentare un buon insegnamento per molti giovani atleti che si trovano a fronteggiare difficoltà simili.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Questa infortunio mi ferma proprio quando desideravo giocare di più.

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