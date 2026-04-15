Una sera, seduti su un terrazzo a guardare le stelle, si è svolta una cena con Donatella Dentici e lo stilista Martino Midali. Si discuteva di come i tradizionali salotti siano ormai scomparsi, secondo alcuni, o comunque in declino. Tuttavia, Dentici ha presentato una nuova idea: il salotto diffuso, una formula che mira a reinventare questo spazio di incontro e confronto.

Dicono che non esistono più i salotti di una volta. Per i più catasfrotici, il Salotto é morto. Invece lei, un curriculum lungo un tir di incarichi e titolo, ha inventato la formula del salotto diffuso. E basta andare nel palazzo liberty milanese di Donatella Dentici di Accadia D'avolos dove riunisce gente di cultura e di moda, la sua formula é il picnic gourmandastrologico e porta in tavola bufaline e ricotta del cestino, parmigiane e arancini e fiocchi di neve di Poppella. Restauratrice e decoratrice di ceramiche e porcellane. Curatrice di mostre che spaziano dal “Giocattolo Antico” al “Il guanto non è solo un accessorio”. Ma fa molto di più.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Metti una sera a cena con Donatella Dentici e lo stilista “esoterico” Martino Midali. E siamo sul terrazzo a riveder le stelle...

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