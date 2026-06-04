La Principessa Mette-Marit è stata ricoverata in ospedale a causa di problemi ai polmoni. La sua condizione è critica e le risorse polmonari disponibili sono poche. La notizia ha generato preoccupazione tra i cittadini e i media norvegesi. La famiglia reale non ha fornito dettagli specifici sulle sue condizioni, mantenendo un riserbo sulle diagnosi e le eventuali cure in corso.

Cresce la preoccupazione in Norvegia per le condizioni di salute della Principessa Mette-Marit. Nelle ultime ore la moglie dell’erede al trono Haakon è stata trasferita al Rikshospitalet di Oslo, il principale ospedale del Paese, alimentando i timori per un possibile aggravamento della fibrosi polmonare cronica con cui convive da anni. Le immagini della 52enne all’arrivo nella struttura sanitaria, accompagnata dal marito e dalla figlia Ingrid Alexandra, hanno immediatamente fatto il giro dei media, suscitando grande apprensione. La presenza dell’intera famiglia al suo fianco è stata interpretata come il segnale di un momento particolarmente delicato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mette-Marit di Norvegia in ospedale ma pochi polmoni disponibili. La situazione è drammatica

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