norvegia la principessa mette marit dice di essere stata manipolata da epstein

La principessa Mette-Marit di Norvegia ha dichiarato di essere stata manipolata da Epstein. La moglie del principe ereditario Haakon Magnus ha rivelato di aver avuto rapporti con Epstein in passato. La principessa ha anche affermato di aver ricevuto delle proposte da Epstein, senza però entrare nei dettagli. La sua testimonianza si inserisce nel contesto di indagini e rivelazioni che coinvolgono Epstein.

Aggiungendosi ad altri scandali, queste rivelazioni avevano danneggiato l’immagine della famiglia reale. Secondo alcuni sondaggi, la maggioranza dei norvegesi è contraria all’idea che Mette-Marit possa salire sul trono al fianco del principe Haakon. “Ovviamente avrei preferito non averlo mai incontrato”, ha dichiarato Mette-Marit durante l’intervista. “Ma devo assumermi la responsabilità di non aver verificato con più attenzione il suo passato e riconoscere di essere stata manipolata e ingannata”. Mette-Marit ha poi affrontato le speculazioni sulla natura del suo rapporto con Epstein: “Era un rapporto di amicizia. Alla domanda se ci fosse dell’altro, la risposta è no”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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