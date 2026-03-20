La principessa Mette-Marit di Norvegia ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che Epstein l’ha ingannata e manipolata. Dopo settimane di assenza dalla scena pubblica, si è mostrata di nuovo in pubblico, rompendo il silenzio. La sua comparsa ha attirato l’attenzione dei media e dei presenti, che hanno osservato il suo ritorno ufficiale.

La Principessa Mette-Marit di Norvegia ha finalmente rotto il silenzio. Ed è tornata a farsi vedere dopo settimane lontana dalla scena pubblica. In un’intervista per l’emittente pubblica NRK la futura Regina ha fornito le sue spiegazioni riguardo la sua amicizia con Jeffrey Epstein. Accanto il marito Haakon che ha smentito le possibilità di un divorzio e dunque di un regno senza sua moglie. Le rivelazioni di Mette-Marit di Norvegia su Epstein. Un’intervista attesa, preparata con cautela e concessa senza filtri. Nella residenza di Skaugum, la Principessa ereditaria Mette-Marit di Norvegia ha ricevuto le telecamere della NRK per affrontare uno dei capitoli più controversi della sua vita pubblica: i rapporti intrattenuti tra il 2011 e il 2014 con Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Principessa Mette-Marit di Norvegia: “Epstein mi ha ingannata e manipolata”

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