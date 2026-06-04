Metro C | pusher assediano le stazioni raffica di arresti da Torre Angela a Finocchio
I carabinieri hanno arrestato diversi pusher tra Torre Angela e Finocchio, nelle stazioni della metro C. Durante i controlli, sono stati trovati con dosi di droga pronte alla vendita. Le operazioni si sono concentrate lungo le aree delle stazioni, dove i venditori si aggiravano nelle vicinanze. Nessun dettaglio su eventuali feriti o sequestri specifici. Le forze dell’ordine continuano a monitorare il territorio per contrastare lo spaccio lungo la linea.
La droga corre sui binari con pusher che stazionano nelle vicinanze delle stazioni della metro C. Questa la fotografia scattata dai carabinieri, che hanno pizzicati i venditori con le dosi pronte alla vendita.Diversi gli interventi effettuati. Alla fermata “Grotte Celoni” i militari hanno. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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