Metro C | pusher assediano le stazioni raffica di arresti da Torre Angela a Finocchio

Notizia in breve

I carabinieri hanno arrestato diversi pusher tra Torre Angela e Finocchio, nelle stazioni della metro C. Durante i controlli, sono stati trovati con dosi di droga pronte alla vendita. Le operazioni si sono concentrate lungo le aree delle stazioni, dove i venditori si aggiravano nelle vicinanze. Nessun dettaglio su eventuali feriti o sequestri specifici. Le forze dell’ordine continuano a monitorare il territorio per contrastare lo spaccio lungo la linea.