Metro C | pusher assediano le stazioni raffica di arresti da Torre Angela a Finocchio

Da romatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I carabinieri hanno arrestato diversi pusher tra Torre Angela e Finocchio, nelle stazioni della metro C. Durante i controlli, sono stati trovati con dosi di droga pronte alla vendita. Le operazioni si sono concentrate lungo le aree delle stazioni, dove i venditori si aggiravano nelle vicinanze. Nessun dettaglio su eventuali feriti o sequestri specifici. Le forze dell’ordine continuano a monitorare il territorio per contrastare lo spaccio lungo la linea.

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La droga corre sui binari con pusher che stazionano nelle vicinanze delle stazioni della metro C. Questa la fotografia scattata dai carabinieri, che hanno pizzicati i venditori con le dosi pronte alla vendita.Diversi gli interventi effettuati. Alla fermata “Grotte Celoni” i militari hanno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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