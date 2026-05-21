Ostia il fiuto di Nelly incastra i pusher | raffica di arresti

Negli ultimi sette giorni, sul litorale romano, la Polizia di Stato ha effettuato numerosi controlli che hanno portato all’arresto di sei persone. Le operazioni si sono concentrate nelle zone di Ostia e lungo la costa, con interventi mirati per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Uno degli agenti ha utilizzato il fiuto del suo cane, Nelly, per individuare alcuni pusher coinvolti in attività illecite. I dettagli delle operazioni sono stati comunicati dalle autorità locali.

Ostia, 21 maggio 2026 – Sei arresti in una settimana sul litorale romano. È il bilancio delle attività condotte dagli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei controlli tra Ostia e il territorio costiero. Una sequenza di interventi che ha portato in carcere persone accusate, a vario titolo, di rapina, furto e spaccio di droga. L’episodio più movimentato è avvenuto in via Capo Passero, dove un uomo, armato di un coltello da cucina, ha tentato di rapinare l’incasso di un supermercato. La reazione dei commessi lo ha costretto a desistere, ma non a fermarsi. Poco dopo avrebbe infatti provato a mettere a segno un altro colpo in un market poco distante, riuscendo a portare via soltanto della frutta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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