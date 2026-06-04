Meteo sereno variabile | in serata la pioggia torna a bagnare la Bergamasca

Mentre l’anticiclone delle Azzorre prende vigore nella sua sede naturale in aperto oceano e tende ad assumere una “postura distesa lungo i paralleli”, il ciclone d’Islanda torna a modulare il passaggio di alcuni sistemi frontali sull’Europa occidentale. In questo contesto, una nuova saccatura avanza velocemente verso il Nord Italia nella giornata odierna, seguita da un nuovo aumento della pressione atmosferica, atteso per la giornata di venerdì. Le temperature rimangono in linea con quelli medi 1991-2020, al netto dell’alternanza tra giornate più o meno soleggiate. Le previsioni a cura di Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo. Giovedì 4 giugno 2026 Tempo Previsto: Mattinata e prime ore del pomeriggio con cieli velati o irregolarmente nuvolosi ovunque. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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#meteo #FVG Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio-sera cielo variabile con possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili sulle Prealpi e sulle zone più orientali. A Trieste nella notte e fino al mattino soffierà Borino o Bora moderata, poi b x.com

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