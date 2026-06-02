Il cielo a Cagliari presenta un'alternanza tra sole e nuvole, con condizioni meteo variabili ma senza precipitazioni. La temperatura massima prevista durante le celebrazioni all'aperto si aggira intorno ai valori tipici di questa stagione, senza superare soglie estreme. I venti cambiano direzione nel corso della giornata, influenzando il comfort termico pomeridiano. La situazione atmosferica resta stabile, con un quadro complessivamente moderato e senza rischi di pioggia.

? Domande chiave Come influenzerà il cambio dei venti il comfort termico pomeridiano?. Quale temperatura massima raggiungeremo durante le celebrazioni all'aperto?. Perché il cielo diventerà cupo nonostante il rischio pioggia quasi nullo?. Quando avverrà esattamente il passaggio dalla brezza nord-ovest al vento sud-ovest?.? In Breve Temperature tra i 21°C minimi e 27°C massimi per il 2 giugno 2026.. Probabilità di precipitazioni ferma al 10% per l'intera giornata e notte.. Venti da nord-ovest a sud-ovest con velocità fino a 9 mph.. Umidità media al 62% e indice UV moderato pari a 4.. Cielo mutevole a Cagliari per la Festa della: sole e nubi si alternano tra schiarite e copertura crescente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Cagliari, festa tra sole e nubi: meteo variabile ma senza pioggia

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