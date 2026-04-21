Tempo variabile e temperature in calo | da giovedì torna il sereno

Da oggi a domani, il cielo sulla regione sarà caratterizzato da condizioni di tempo variabile, con nuvole e pioggia a causa di correnti umide provenienti dall’Europa centrale che interessano il nord Italia. Le temperature si abbasseranno gradualmente, mentre i venti si intensificheranno. A partire da giovedì, è previsto un miglioramento con il ritorno del cielo sereno e condizioni più stabili.

Tempo variabile tra oggi e domani a causa di correnti più umide dall’Europa centrale che sfiorano il nord Italia, portando anche un graduale calo delle temperature. A partire da giovedì e nei giorni a seguire torneranno condizioni di tempo stabile e soleggiato per la rimonta dell’alta pressione sull’Europa centro-meridionale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Martedì 21 aprile 2026 Tempo Previsto: In mattinata irregolarmente nuvoloso tra pianura e Prealpi con qualche piovasco sparso in rapido esaurimento; cielo poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso ma con nubi in aumento sui rilievi e possibili rovesci sparsi tra Prealpi e fascia pedemontana.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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