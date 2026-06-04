Nel fine settimana si prevede un aumento delle temperature con una nuova ondata di caldo che interesserà la Penisola. Le previsioni indicano un clima molto caldo, anche se ancora sono in corso studi per definire le mosse precise e la durata dell’evento. Non sono stati forniti dettagli su eventuali variazioni o modifiche alle temperature attese. Le autorità meteo monitorano attentamente la situazione per aggiornare le stime in modo più preciso.

C’è una nuova ondata di caldo in cantiere per la nostra Penisola, anche se le effettive mosse e la sua durata sono ancora in fase di studio. A partire dal fine settimana, la pressione sull’Italia inizierà ad aumentare e con essa il quadro delle temperature. Punte di 33° sono attese nelle aree interne della Sicilia, nel Salento, sulla bassa Lucania e nel Foggiano. 32° si toccheranno nelle aree interne della Sardegna e sul Lazio. Altrove valori compresi mediamente tra 28 e 31° con temperature più basse nelle aree costiere non soggette a compressioni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

© Ilsipontino.net - Meteo, caldo intenso nel weekend

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mild Thursday ahead of intense weekend heat

Notizie e thread social correlati

Meteo, nuova ondata di caldo nel weekend?Secondo MeteoLive, nel weekend è prevista una nuova ondata di caldo con temperature in aumento.

Meteo, primo vero caldo da giovedì e nel weekendA partire da giovedì 21 maggio, le temperature nel paese cominceranno a salire in modo significativo, portando condizioni che si avvicinano a quelle...

Temi più discussi: Caldo intenso, altra ondata in arrivo tra 4 e 7 giugno; Meteo - Anomala ondata di caldo: il culmine a metà settimana con picchi di 36°C. Zeri termici alle stelle; Meteo prossimi giorni: quanto dura questa ondata di caldo?; Fiammata da 35 gradi: quanto dura il caldo in Emilia-Romagna? La risposta dell’esperto.

Buongiorno, note instabili nelle prossime ore, in particolare sull'Appennino, per via di un lieve cedimento dell'anticiclone. Caldo meno intenso. Per tutti i dettagli sulle vostre località scaricate l'App di #3BMeteo x.com

Meteo, l’Italia si spacca per il 2 giugno: temporali e grandine al Nord, sole e caldo al Centro-SudDopo il caldo record di maggio arrivano aria fresca e rovesci al Settentrione. Festa della Repubblica quasi estiva al Sud ... affaritaliani.it

Meteo: 29 maggio con temporanea attenuazione del caldo! Le previsioniTemporaneo cedimento dell'anticiclone domani, 29 maggio, con caldo in attenuazione e instabilità pomeridiana. Nel weekend nuova impennata termica ... meteo.it