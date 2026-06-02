Meteo nuova ondata di caldo nel weekend?

Secondo MeteoLive, nel weekend è prevista una nuova ondata di caldo con temperature in aumento. La situazione riguarda diverse regioni e si attende un incremento delle temperature rispetto ai giorni precedenti. Non sono stati segnalati cambiamenti improvvisi o temporali significativi. Le condizioni climatiche resteranno stabili, con clima caldo e soleggiato. La previsione si riferisce a un prolungamento delle condizioni di caldo intenso per il fine settimana.

Secondo MeteoLive è in arrivo una nuova ondata di caldo nel weekend L’aria calda di origine africana, sospinta da correnti sud?occidentali nei bassi strati, favorirà un deciso aumento termico, con valori massimi compresi tra 30?e?34?°C nelle pianure interne e nelle valli del Centro?Nord. Le giornate di domenica?7 e lunedì?8?giugno si presenteranno stabili e. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Warm weather expected across SoCal through the weekend

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