A partire da giovedì 21 maggio, le temperature nel paese cominceranno a salire in modo significativo, portando condizioni che si avvicinano a quelle di una giornata estiva. Secondo le previsioni di IlMeteo.it, questo aumento continuerà anche nel corso del weekend, con il clima che si manterrà caldo e soleggiato. Le temperature si alzeranno in modo evidente, segnando il primo vero episodio di caldo della stagione. La settimana si prospetta quindi caratterizzata da condizioni climatiche più calde rispetto ai giorni precedenti.

Secondo IlMeteo.it da Giovedì 21 Maggio e per il resto della settimana le temperature aumenteranno in modo evidente, determinando un’atmosfera simil-estiva.Nel giro di poche ore, gran parte dell’Italia potrà assaporare il primo vero caldo di stagione, un contesto ideale per trascorrere più tempo all’aria aperta, concedersi passeggiate o programmare le prime uscite al mare. L’aumento termico sarà accompagnato da condizioni meteo ovviamente più stabili e da una maggiore presenza del sole, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Meteo, primo vero caldo da giovedì e nel weekend

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