Meteo | arriva il fronte dalla Normandia piogge al Nord oggi

Un fronte proveniente dalla Normandia porta piogge al Nord oggi, interessando principalmente le regioni settentrionali. Le prime piogge si verificano nel corso del pomeriggio, con temporali che si sviluppano in alcune aree. Tra domani e sabato, le condizioni meteo nelle Alpi prevedono un cambiamento, con possibili precipitazioni e un calo delle temperature. La perturbazione si sposterà verso sud, influenzando le zone alpine e limitrofe.

Quali regioni saranno colpite dai primi temporali questo pomeriggio?. Come cambierà il meteo tra domani e sabato nelle Alpi?. Quando arriverà ufficialmente l'anticiclone per stabilizzare le temperature?. Quanto saliranno le temperature massime a partire da domenica?.? In Breve Piogge iniziano oggi in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana e Marche.. Venerdì mattina la perturbazione si sposta verso est lasciando instabilità residua.. Sabato possibili acquazzoni pomeridiani tra le zone delle Alpi e Prealpi.. Domenica 7 giugno l'Anticiclone delle Azzorre porterà massime tra 28 e 32 gradi.. Una perturbazione dalla Normandia colpisce il Nord Italia questo giovedì 4 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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