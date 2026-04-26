Un fronte proveniente dal Nord Europa sta arrivando sulle regioni settentrionali, con previsioni di piogge intense e grandinate tra mercoledì 29 e giovedì 30 aprile. Le aree interessate sono Lombardia e Piemonte, dove si attendono condizioni meteorologiche avverse. La Protezione Civile ha emesso un’allerta per possibili danni causati dalle precipitazioni e dalle grandinate. Le autorità suggeriscono di seguire gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie.

? Cosa sapere Fronte dal Nord Europa atteso in Lombardia e Piemonte mercoledì 29 aprile.. Rischio grandinate e piogge intense tra mercoledì e giovedì 30 aprile.. Il caldo quasi estivo che ha interessato la Lombardia questo 26 aprile 2026 lascerà il posto a una perturbazione violenta, con piogge e possibili grandinate previste per la prossima settimana nel Nord Italia. Dopo le temperature miti che hanno caratterizzato il fine settimana del 25 e 26 aprile, quando l’aria calda ha permesso di godere di un clima simile a quello estivo, le condizioni meteorologiche stanno per cambiare drasticamente. Se lunedì 27 e martedì 28 aprile la situazione manterrà una certa continuità con il tempo sereno degli ultimi giorni, garantendo soleggiamento e temperature superiori alla media, il peggioramento sarà rapido.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, allerta Nord: arriva il fronte europeo con grandine e piogge

SVOLTA METEO: IRRUZIONE INVERNALE IN ARRIVO CON NEVE A QUOTE BASSE SUL NORD ITALIA - DATA E ANALISI

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