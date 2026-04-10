Le previsioni meteo per Napoli e Campania | temperature fino a 23 gradi nel fine settimana 11-12 aprile

Le previsioni meteo indicano un fine settimana con temperature che raggiungono i 23 gradi a Napoli e in tutta la Campania, accompagnate da giornate di sole e cielo sereno. Nel corso di martedì, sono previste nuvole e piogge che interesseranno la regione. Le condizioni climatiche cambieranno quindi dopo un periodo di tempo stabile e soleggiato.

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