Al Nord si registrano ancora piogge e temporali, mentre al Sud il cielo rimane prevalentemente sereno. La perturbazione proveniente dall'Atlantico, che si estende sull’Europa, sta attraversando l’Italia nelle ultime ore. Si prevede che nel fine settimana le condizioni meteorologiche migliorino su tutto il territorio.

La vasta circolazione depressionaria presente sull'Atlantico si allunga fin sull'Europa con una perturbazione che nelle prossime ore sfiorerà l’Italia. Secondo il Centro Meteo Italiano, la giornata di oggi vedrà condizioni di tempo per lo più asciutte da Nord a Sud ma con nuvolosità in aumento sulle regioni settentrionali. Un fronte instabile che entro la serata porterà un peggioramento meteo prima al Nord-Ovest e poi al Nord-Est con piogge, temporali e locali nubifragi. Domani instabilità anche sulle regioni centrali, specie zone interne e settori adriatici, con qualche temporale anche al Nord soprattutto sul Triveneto. Per il primo weekend di giugno è prevista l’espansione dell’alta pressione verso il Mediterraneo occidentale con tempo più stabile e soleggiato, al netto di qualche fenomeno di stampo pomeridiano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Meteo, ancora piogge e temporali al Nord. Al Sud tempo stabile. Nel weekend migliora ovunque

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Pressione in aumento, ma ancora rovesci e temporali al CENTRO SUD e settori Tirrenici

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