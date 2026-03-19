Oggi il meteo mostra pioggia e temperature più basse al sud, mentre al centro-nord il tempo tende a migliorare. Una goccia fredda sta interessando il Mediterraneo occidentale, causando maggiore nuvolosità nelle regioni del nord-est. Tuttavia, non sono previsti fenomeni piovosi di rilievo nelle aree interessate e il clima rimane instabile nelle zone peninsulari.

La goccia fredda colpisce il Mediterraneo occidentale e porta maggiori addensamenti nelle regioni del nord est, ma senza fenomeni piovosi, e tempo instabile nelle regioni peninsulari Il meteo oggi segnala che lagoccia fredda, che solitamente colpisce ilMediterraneo occidentaleall’inizio della primavera, nelle ultime ore ha causatobasse temperature e neve anche aquote collinari. Ora la goccia fredda, cioè una massa di aria con temperatura basse, si sta spostando verso le regioni delsud Italia. Per oggi sono previste condizioni meteo instabili sui settori meridionali, con piogge, acquazzoni sparsi e neve oltre i 900-1.200 metri. Al nord e sui settori centrali tirrenici, invece, il tempo sarà più stabile, con nubi sparse ma cielo prevalentemente sereno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meteo oggi: pioggia e freddo al sud, migliora al centro-nord

Articoli correlati

Meteo, freddo polare al Nord. Sarà un'Epifania con temporali al Centro-sud e nevicate anche in collinaPioggia persistente in Abruzzo, Molise e soprattutto a Roma e nel Lazio con numerosi allagamenti e soccorsi, strade chiuse e i fiumi sorvegliati...

Meteo, temperature miti al Sud con "un forte rialzo termico temporaneo". Pioggia in arrivo al Centro-NordPioggia in arrivo nella serata di oggi al Centro-Nord , e neve sulle regioni settentrionali a causa di un flusso ininterrotto di correnti umide...

Meteo oggi. Nord con tempo migliore ancora piogge al centro sud

Una selezione di notizie su Meteo oggi

Temi più discussi: Video Meteo Oggi; Meteo Trento: oggi pioggia e schiarite, Lunedì 16 e Martedì 17 nubi sparse; Meteo Torino: oggi pioggia, Domenica 15 pioggia e schiarite, Lunedì 16 nubi sparse; Meteo Palermo: oggi pioggia e schiarite, Sabato 14 nubi sparse, Domenica 15 pioggia.

Meteo Catanzaro: oggi e domani pioggia e schiarite, Venerdì 20 nubi sparseCatanzaro, meteo per Mercoledì 18 Marzo 2026. Giornata caratterizzata da variabilità con pioggia intermittente e schiarite, temperatura minima 6°C, massima 11°C ... ilmeteo.it

Meteo: oggi (14 marzo) piogge e nevicate abbondanti. Ecco doveLe previsioni meteo di oggi, sabato 14 marzo, indicano un peggioramento al Nord e in Sardegna per l'arrivo di una perturbazione. Neve in quota. meteo.it

Meteo, le temperature minime di oggi 19 Marzo: -1°C a Belluno - facebook.com facebook

Previsioni #Meteo di oggi #19marzo ore 8.30 #previsionimeteo #meteoitalia #PrevisioniMeteoItalia #Meteorologia #meteoTV2000 #temperature #19marzo2026 x.com