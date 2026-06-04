Meteo a Palermo tempo stabile e soleggiato con caldo fino al weekend

Da palermotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il cielo su Palermo rimane sereno e le temperature salgono, con caldo che durerà fino al weekend. Una vasta area anticiclonica sull’Europa centro-meridionale mantiene condizioni di stabilità sulla Sicilia e sul capoluogo. Le previsioni indicano un tempo soleggiato e senza precipitazioni, con temperature massime che si attestano su valori elevati. Le condizioni meteo sono caratterizzate da assenza di pioggia e da un clima caldo, tipico di questo periodo.

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La permanenza di una vasta struttura anticiclonica sull’Europa centro-meridionale favorirà condizioni di stabilità sulla Sicilia, con tempo generalmente soleggiato. Queste le previsioni per la settimana di Lorenzo Badellino, esperto di 3BMeteo, che aggiunge: nelle ore pomeridiane si assisterà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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