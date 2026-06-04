Meteo a Palermo tempo stabile e soleggiato con caldo fino al weekend
Il cielo su Palermo rimane sereno e le temperature salgono, con caldo che durerà fino al weekend. Una vasta area anticiclonica sull’Europa centro-meridionale mantiene condizioni di stabilità sulla Sicilia e sul capoluogo. Le previsioni indicano un tempo soleggiato e senza precipitazioni, con temperature massime che si attestano su valori elevati. Le condizioni meteo sono caratterizzate da assenza di pioggia e da un clima caldo, tipico di questo periodo.
La permanenza di una vasta struttura anticiclonica sull’Europa centro-meridionale favorirà condizioni di stabilità sulla Sicilia, con tempo generalmente soleggiato. Queste le previsioni per la settimana di Lorenzo Badellino, esperto di 3BMeteo, che aggiunge: nelle ore pomeridiane si assisterà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Segui gli aggiornamenti su Meteo.
Meteo: CALDO esagerato con Temperature fino a 25°C, ecco quando
Notizie e thread social correlati
Meteo Sicilia, anche Messina in compagnia dell’anticiclone: tempo stabile, soleggiato e caldo fino al weekendA Messina il cielo rimane sereno e il sole splende senza interruzioni, con temperature che si mantengono alte.
Tempo stabile e soleggiato, a Palermo sboccia la primavera con temperature fino a 23 gradiIl tempo a Palermo si presenta stabile e soleggiato, con temperature che raggiungono i 23 gradi.
Temi più discussi: Meteo, ponte del 2 giugno con l'anticiclone: tempo stabile e caldo anche a Palermo; Meteo, a Palermo questa settimana splende il sole: temperature fino a 30°C; Le previsioni del tempo per il fine settimana; Venti Sicilia: Mappa dei Venti in Sicilia Oggi.
Meteo Palermo & Provincia Forte #temporale in atto sul comparto meridionale delle #Madonie. Già caduti fino ad oltre 20mm in zona. Come da previsioni, qualche fenomeno segnalato anche su alcune aree al confine con l'agrigentino facebook
Meteo a Palermo, tempo in prevalenza stabile e soleggiato: sabato attesa una perturbazione ift.tt/6PhwGgi x.com
Meteo, dall'8 giugno fase più stabile in molte zone: la tendenzaPerturbazione in azione sulle regioni centro-settentrionali. Caldo al Sud e in Sicilia con punte di 35 gradi. Le previsioni meteo del 5-6 giugno Previsione4 Giugno 2026 Meteo, nuova perturbazione in a ... meteo.it
Meteo, Italia divisa tra sole e temporali: le previsioni del 5-6 giugnoPerturbazione in azione sulle regioni centro-settentrionali. Caldo al Sud e in Sicilia con punte di 35 gradi. Le previsioni meteo del 5-6 giugno Previsione4 Giugno 2026 Meteo, nuova perturbazione in a ... meteo.it
Le Previsioni Meteo in Sicilia 29 Maggio 2026 di GLOBUS Television reddit