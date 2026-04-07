Tempo stabile e soleggiato a Palermo sboccia la primavera con temperature fino a 23 gradi

Il tempo a Palermo si presenta stabile e soleggiato, con temperature che raggiungono i 23 gradi. L'alta pressione ha ripreso il controllo sulla regione, sostituendo le recenti fasi di maltempo che hanno interessato le ultime settimane. La primavera si manifesta con giornate più serene e temperature in aumento, portando un cambiamento rispetto al clima delle settimane precedenti.

Secondo le previsioni di 3BMeteo, l'alta pressione è tornata a dominare sulla Sicilia ma non si pu parlare di una svolta definitiva. Nel fine settimana, infatti, è probabile un nuovo aumento della variabilità L'alta pressione è tornata a dominare sulla Sicilia e, dopo le intense fasi di maltempo delle ultime settimane, apre una parentesi più stabile e soleggiata su tutte le province. Sono le previsioni per la settimana di Francesco Nucera, esperto di 3BMeteo. Secondo il meteorologo, nei prossimi giorni il tempo si manterrà in prevalenza asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi, solo occasionali addensamenti senza conseguenze. Il... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Meteo, settimana di tempo stabile in Sicilia: temperature in aumento, 20 gradi a PalermoAnche la nuova settimana sarà caratterizzata dalla presenza dell’anticiclone sull’Europa centro-meridionale, garante di condizioni di tempo stabile...

Primavera in anticipo con l’anticiclone, temperature fino a 9 gradi oltre la norma(Adnkronos) – Inverno al capolinea, l'anticiclone porta una primavera anticipata in Italia e a parte le nebbie scalderà fino a 9°C oltre la norma in...

Temi più discussi: Meteo Veneto: Pasqua 2026 con tempo stabile e soleggiato; Sole e clima mite fino a giovedì, da venerdì rovesci e calo termico; Fine settimana pasquale all’insegna del sole; Tempo stabile e soleggiato: sarà un weekend di Pasqua caldo e sereno.

Meteo: sole e caldo anomalo sull'Italia! Da venerdì 10 si cambiaAnticiclone ben saldo sull'Italia con un'altra giornata caratterizzata da tanto sole e caldo anomalo soprattutto al Centro-Nord: le previsioni. meteo.it

Meteo Milano – Settimana stabile e primaverile tra sole e mitezza, possibile guasto del tempo verso il weekendMeteo Milano - Settimana primaverile tra cieli soleggiati e clima pienamente primaverile, possibile guasto del tempo dal weekend ... centrometeoitaliano.it

Buongiorno Roma, settimana che trascorrerà con tempo in prevalenza stabile e clima mite con massime di +22/23 gradi. Da valutare un possibile guasto nel weekend per la risalita di una depressione dal nord Africa, seguiranno aggiornamenti in propo - facebook.com facebook

#Meteo: condizioni di tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud. #Temperature in aumento, massime fino a 25°C. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di #3BMeteo x.com