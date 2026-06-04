Meteo Sicilia anche Messina in compagnia dell’anticiclone | tempo stabile soleggiato e caldo fino al weekend

A Messina il cielo rimane sereno e il sole splende senza interruzioni, con temperature che si mantengono alte. La presenza di un grande anticiclone sull’Europa centro-meridionale garantisce condizioni di stabilità sull’isola. Le giornate sono caratterizzate da un cielo limpido e da un clima caldo che durerà fino al fine settimana. Le previsioni indicano poche variazioni nel tempo, con poche nuvole e assenza di pioggia.

La permanenza di una vasta struttura anticiclonica sull’Europa centro-meridionale favorirà condizioni di stabilità sulla Sicilia, con tempo generalmente soleggiato. Nelle ore pomeridiane si assisterà allo sviluppo di qualche innocua nube cumuliforme sulle zone interne e montuose, destinata a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tempo stabile e soleggiato: sarà un weekend di Pasqua caldo e serenoDurante il fine settimana di Pasqua e Pasquetta, il cielo sarà prevalentemente sereno e le temperature saranno elevate rispetto alla media stagionale.

Meteo, arriva l’anticiclone: weekend soleggiato e temperature in rialzoUn'area di alta pressione si sta espandendo sull'Europa occidentale, portando condizioni di tempo stabile e soleggiato nel fine settimana.

Temi più discussi: Venti Sicilia: Mappa dei Venti in Sicilia Oggi; Caldo in aumento sulla Sicilia: Messina sfiora i 27 gradi, ma tornano anche i temporali nelle aree interne; Il meteo della Sicilia; Vacanze in Sicilia, i mesi migliori per andare al mare ed evitare il caldo afoso.

Bel tempo in Sicilia, le informazioni meteo in vista del ponte del due giugno ift.tt/RngX3or ift.tt/Rz14dil x.com

Meteo, Italia divisa tra sole e temporali: le previsioni del 5-6 giugnoPerturbazione in azione sulle regioni centro-settentrionali. Caldo al Sud e in Sicilia con punte di 35 gradi. Le previsioni meteo del 5-6 giugno Previsione4 Giugno 2026 Meteo, nuova perturbazione in a ... meteo.it

Meteo, dall'8 giugno fase più stabile in molte zone: la tendenzaNuova fase perturbata al Nord con piogge e temporali diffusi. La situazione migliora al Centro-sud. Temperature nella norma. Le previsioni meteo del 4-5 giugno ... meteo.it