Meteo Sicilia anche Messina in compagnia dell’anticiclone | tempo stabile soleggiato e caldo fino al weekend
A Messina il cielo rimane sereno e il sole splende senza interruzioni, con temperature che si mantengono alte. La presenza di un grande anticiclone sull’Europa centro-meridionale garantisce condizioni di stabilità sull’isola. Le giornate sono caratterizzate da un cielo limpido e da un clima caldo che durerà fino al fine settimana. Le previsioni indicano poche variazioni nel tempo, con poche nuvole e assenza di pioggia.
La permanenza di una vasta struttura anticiclonica sull’Europa centro-meridionale favorirà condizioni di stabilità sulla Sicilia, con tempo generalmente soleggiato. Nelle ore pomeridiane si assisterà allo sviluppo di qualche innocua nube cumuliforme sulle zone interne e montuose, destinata a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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