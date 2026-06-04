Metallica al Dall’Ara tra bagarini e abusivi | 28mila euro di multe

Notizia in breve

Durante il concerto dei Metallica allo stadio Dall’Ara, mercoledì 3 giugno, la polizia locale ha effettuato controlli rigorosi. Sono state multate persone per un totale di 28mila euro, tra bagarini e venditori abusivi. Sono stati sequestrati biglietti falsi e sono stati identificati alcuni venditori non autorizzati. Le forze dell’ordine hanno anche verificato il rispetto delle norme di sicurezza e di vendita durante l’evento.