Metallica al Dall’Ara tra bagarini e abusivi | 28mila euro di multe
Durante il concerto dei Metallica allo stadio Dall’Ara, mercoledì 3 giugno, la polizia locale ha effettuato controlli rigorosi. Sono state multate persone per un totale di 28mila euro, tra bagarini e venditori abusivi. Sono stati sequestrati biglietti falsi e sono stati identificati alcuni venditori non autorizzati. Le forze dell’ordine hanno anche verificato il rispetto delle norme di sicurezza e di vendita durante l’evento.
Controlli serrati della polizia locale, in occasione del concerto dei Metallica, mercoledì 3 giugno allo stadio Dall’Ara. Sono stati impiegati 100 agenti, un’unità cinofila e 9 funzionari, distribuiti su tre turni di servizio nell’arco dell’intera giornata.Sul fronte del contrasto all’abusivismo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
METALLICA PRE SHOW PARTY A BOLOGNA E LA SFERA DI LAS VEGAS!
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