Metallica al Dall’Ara tra bagarini e abusivi | 28mila euro di multe

Da bolognatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il concerto dei Metallica allo stadio Dall’Ara, mercoledì 3 giugno, la polizia locale ha effettuato controlli rigorosi. Sono state multate persone per un totale di 28mila euro, tra bagarini e venditori abusivi. Sono stati sequestrati biglietti falsi e sono stati identificati alcuni venditori non autorizzati. Le forze dell’ordine hanno anche verificato il rispetto delle norme di sicurezza e di vendita durante l’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Controlli serrati della polizia locale, in occasione del concerto dei Metallica, mercoledì 3 giugno allo stadio Dall’Ara. Sono stati impiegati 100 agenti, un’unità cinofila e 9 funzionari, distribuiti su tre turni di servizio nell’arco dell’intera giornata.Sul fronte del contrasto all’abusivismo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

METALLICA PRE SHOW PARTY A BOLOGNA E LA SFERA DI LAS VEGAS!

Video METALLICA PRE SHOW PARTY A BOLOGNA E LA SFERA DI LAS VEGAS!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Metallica, il concerto oggi a Bologna. Palco monumentale e alta tecnologia: al Dall’Ara è tempo di leggende

Lavoro nero al mercato di San Lorenzo: sospese 4 attività e multe per 28mila euroNelle ultime settimane, ispettori del lavoro e agenti della polizia municipale hanno condotto controlli nel mercato di San Lorenzo.

Temi più discussi: Metallica, fan scatenati fuori dallo stadio Dall’Ara di Bologna: sale la febbre per il concerto; Metallica al Dall’Ara: ecco il piano traffico per il grande evento; Attesi da un anno, arrivano i Metallica a Bologna. Le modifiche alla viabilità, come sarà lo show; La scaletta del concerto dei Metallica allo stadio Dall’Ara di Bologna, l’ordine delle canzoni.

dall ara metallica al dall araMetallica, a Bologna heavy metal alla massima potenza per i fan di sempre e quelli di oggiJames Hetfield infiamma gli oltre 47mila presenti per l’unica data italiana della band. E dal palco un messaggio di affetto per una ragazzina polacca che ... bologna.repubblica.it

dall ara metallica al dall araMetallica, il concerto a Bologna. Palco monumentale e alta tecnologia: al Dall’Ara è tempo di leggendeLa storica band californiana approda sotto le Due Torri per l’unica data italiana con l’ultimo album ‘72 Seasons’ ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web