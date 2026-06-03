Oggi a Bologna si tiene il concerto dei Metallica allo stadio Dall'Ara. Lo spettacolo si svolge su un palco di grandi dimensioni, con un impianto di amplificazione altamente tecnologico. Sono attese esibizioni con chitarre elettriche e un volume elevato, tipici della band. L’evento coinvolge un grande numero di spettatori, che ascoltano la musica dal vivo. La performance include elementi di alta tecnologia e un setup scenico imponente.

Bologna, 3 giugno 2026 – Tutto il potere alle chitarre elettriche e al muro di suoni generato dal più potente impianto di amplificazione immaginabile. È un concerto fatto di canzoni che arrivano direttamente al corpo e lo fanno ondeggiare, quello dei Metallica, il quartetto californiano che sarà allo Stadio Dall’Ara questa sera per l’unica data italiana del loro M72 World Tour. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognaculturaconcerto-metallica-scaletta-orari-nzfn01m0 Palco monumentale. Come sempre, quando va in scena un loro spettacolo, tutto è magniloquente. A iniziare dal monumentale palco a ciambella, chiamato ‘In-The-Round’, pensato per abbattere la tradizionale fruizione delle esibizioni delle rock star, con un diametro di 36 metri che nasconde al suo interno quello che il gruppo ha chiamato ‘Snake Pit’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Metallica, il concerto oggi a Bologna. Palco monumentale e alta tecnologia: al Dall’Ara è tempo di leggende

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METALLICA PRE SHOW PARTY A BOLOGNA E LA SFERA DI LAS VEGAS!

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