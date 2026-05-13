Lavoro nero al mercato di San Lorenzo | sospese 4 attività e multe per 28mila euro

Nelle ultime settimane, ispettori del lavoro e agenti della polizia municipale hanno condotto controlli nel mercato di San Lorenzo. Durante le verifiche, sono state sospese quattro attività commerciali e sono state comminate sanzioni complessive per circa 28.000 euro. Le operazioni si sono svolte in collaborazione tra i diversi enti di vigilanza, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme sul lavoro e la regolarità delle attività commerciali presenti nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui