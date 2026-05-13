Lavoro nero al mercato di San Lorenzo | sospese 4 attività e multe per 28mila euro
Nelle ultime settimane, ispettori del lavoro e agenti della polizia municipale hanno condotto controlli nel mercato di San Lorenzo. Durante le verifiche, sono state sospese quattro attività commerciali e sono state comminate sanzioni complessive per circa 28.000 euro. Le operazioni si sono svolte in collaborazione tra i diversi enti di vigilanza, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme sul lavoro e la regolarità delle attività commerciali presenti nella zona.
Ispettori del lavoro ordinari e tecnici dello Iam (Ispettorato d'area metropolitana) di Firenze, in collaborazione con la polizia municipale, hanno effettuato nei giorni scorsi controlli nella zona del mercato di San Lorenzo.Nel corso del sopralluogo sono state verificate le posizioni.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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