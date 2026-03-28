La Top Spin Messina si prepara ad affrontare l’Apuania Carrara in una partita valida per la penultima giornata di ritorno della Serie A1 di tennistavolo. Dopo la conclusione dei Campionati Italiani Assoluti 2026 svolti a Terni, la stagione entra nella sua fase finale. La sfida si svolgerà presso il complesso di Villa Dante.

La squadra peloritana riceverà la visita dei toscani. Appuntamento domenica, alle ore 17, con la gara valida per la 6^ giornata di ritorno di Serie A1 Tutto pronto per la penultima giornata di ritorno di Serie A1. Archiviati i Campionati Italiani Assoluti 2026, andati in scena a Terni, si entra nella fase decisiva del massimo torneo maschile di tennistavolo. La Top Spin Messina WatchesTogether riceverà davanti ai propri tifosi la visita dell’Apuania Carrara, match in programma domenica, con inizio alle ore 17, nella palestra di Villa Dante. La squadra del presidente Giorgio Quartuccio, reduce da tre successi consecutivi, è oggi terza con 23 punti, posizione da blindare in ottica playoff scudetto, con il Muravera (20) e la Marcozzi (17) che inseguono in classifica. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - La Top Spin Messina sfida l’Apuania Carrara a Villa Dante

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